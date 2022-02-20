الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حصيلة قتلى الفيضانات فى البرازيل ترتفع إلى 146 والبحث متواصل

الفيضانات فى البرازيل
الفيضانات فى البرازيل

عثر عناصر الإنقاذ في البرازيل على جثث إضافية تحت أكوام الطين في مدينة بيتروبوليس (جنوب شرق) التي دمرتها فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة 146 شخصا على الأقل، بينهم 26 طفلا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات.

حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، ضباب كثيف، واصل عناصر الإنقاذ البحث باستخدام مجارف يدوية في محاولة للعثور على مفقودين بعد خمسة أيام على الكارثة.

والثلاثاء هطلت أمطار غزيرة على المدينة البالغ عدد سكانها 300 ألف نسمة والواقعة على بعد 60 كيلومترا شمال ريو دي جانيرو، مسببة سيولا طينية وانهيارات أرضية. وتجاوز مستوى الأمطار التي هطلت على بيتروبوليس خلال ساعات، المتوسط المعتاد لكامل شهر فبراير.

والسبت واصل أكثر من 500 من عناصر الإنقاذ مع مروحيات وحفّارات وكلاب بوليسية، البحث رغم تضاؤل فرص العثور على ناجين.

وفي حيّ ألتو سيرا حيث ابتلع انهيار طيني قرابة 80 منزلا، نقل عناصر الإنقاذ جثتين صباح السبت، حسب مصور وكالة فرانس برس.

وفي مكان آخر بوسط المدينة، غمرت الدموع أفراد عائلة بينما كان عناصر الإنقاذ يبحثون في أنقاض منزل منهار بحثا عن أم لأربعة أطفال بعد العثور على جثث الأب وطفلين.

وكما هو الحال في عمليات الإغاثة أثناء الزلازل، يطلق عناصر الإنقاذ من وقت إلى آخر صفارات قوية لدعوة الحاضرين إلى الصمت في محاولتهم رصد علامات حياة.

وتقول السلطات في المنطقة إن أكوام الطين والأنقاض غير مستقرة، لذلك تتم عمليات البحث باستخدام معدات يدوية.
وأكد منسق مجموعة الإطفاء في بيتروبوليس روبرتو أمارال لفرانس برس أنه "يستحيل إحضار معدات ثقيلة إلى هنا، علينا العمل مثل النمل".

ومنذ بدأ البحث، عثِر على 24 شخصا أحياء، لكن أغلبهم أُنقِذوا في الساعات التي أعقبت الكارثة، حسب السلطات.
ولا تزال حصيلة المفقودين غير نهائية، وقدّرت الشرطة عددهم الجمعة بـ218 شخصا.

تمّ حتّى الآن التعرّف إلى 91 من أصل الجثث عثر عليها، ودفِنت 65 ضحية في المقبرة الرئيسية بالمدينة، وقد ووري 19 جثمانا الثرى السبت.

وبدأت الحياة تُستأنف ببطء في وسط بيتروبوليس حيث أعيد فتح محلات المواد الغذائية والصيدليات فقط، بينما يحاول موظفون تنظيف متاجر أخرى.

وتسبّبت الأمطار في البرازيل بمقتل عشرات الأشخاص خلال الأشهر الأخيرة في ولايات باهيا (شمال شرق) وميناس جيرايس وساو باولو (جنوب شرق).

وينسب خبراء غزارة الأمطار إلى ظاهرة "لا نينيا" أي الانخفاض الواسع النطاق لدرجات الحرارة السطحية في وسط المحيط الهادئ، وإلى التغيّر المناخي.

قتلى البرازيل قتل بحث الفيضان واصل حصيلة تواصل فيضان فيضانات الفيضانات برازيل والبحث ترتفع

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدًا الأحد.. أمطار خفيفة وشبورة مائية

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-2-2022

محاكمة رئيس حى مصر القديمة و8 آخرين بتهمة تلقى رشوة.. اليوم

اليوم.. أولى جلسات محاكمة محمد الأمين في قضية «الاتجار بالبشر»

وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون انتهاكات وقف إطلاق النار بأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟