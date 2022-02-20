ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 139 وعمليات البحث عن مفقودين تتواصل

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل إلى 139 شخصا بعد عثور فرق الإنقاذ على جثث جديدة تحت أكوام من الطين في مدينة بيتروبوليس.

وواصل أكثر من 500 من عناصر الإنقاذ مع مروحيات وحفارات وكلاب بوليسية، البحث رغم تضاؤل فرص العثور على ناجين.

وفي حي ألتو سيرا حيث ابتلع انهيار طيني قرابة 80 منزلا، نقل عناصر الإنقاذ جثتين صباح السبت.

وفي مكان آخر بوسط المدينة، غمرت الدموع أفراد عائلة بينما كان عناصر الإنقاذ يبحثون في أنقاض منزل منهار بحثا عن أم لأربعة أطفال بعد العثور على جثث الأب وطفلين.

وتقول السلطات في المنطقة إن أكوام الطين والأنقاض غير مستقرة، لذلك يتم إجراء عمليات البحث باستخدام معدات يدوية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 131049 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 1128 وفاة.



وبذلك تكون البرازيل قد سجلت 27 مليونا و937835 حالة إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 641902، وفقا لبيانات الوزارة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.