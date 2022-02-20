تركيا: جهود أردوغان مستمرة للجمع بين بوتين وزيلينسكى

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستمرة للجمع بين نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية أشار قالن في تصريح صحفي بإسطنبول إلى "أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا".

ولفت إلى "استمرار جهود الرئيس أردوغان لحل الأزمة بين موسكو وكييف"، مضيفا أن "مقترح أردوغان للجمع بين قائدي روسيا وأوكرانيا في الواقع هو الاقتراح الأكثر أهمية وواقعية للتغلب على هذه الأزمة".

وأكد أن أردوغان اقترح اللقاء على زيلينسكي خلال زيارته الأخيرة لأوكرانيا، كما قدم المقترح ذاته لبوتين خلال اتصال هاتفي بينهما.

وتابع أن "أردوغان سيهاتف بوتين خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم عرض المقترح عليه مجددا".

وقال إن الاستعدادات مستمرة من أجل زيارة بوتين لتركيا، مضيفا: "نحن على اتصال دائم مع نظرائنا الروس".

وأردف قوله: "يجب منح الأولوية للحوار والدبلوماسية من أجل حل قضية أوكرانيا، وينبغي اتخاذ خطوات متبادلة لخفض التوتر".

وشدد على أن الأزمة في أوكرانيا ستؤثر سلبا على الجميع.

وعلى صعيد آخر، سجلت تركيا 266 حالة وفاة، و76 ألفا و632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأظهرت معطيات وزارة الصحة التركية، شفاء 74 ألفا و936 مصابا من كورونا، كما بيّنت إجراء 438 ألفا و553 اختبارا للكشف عن كورونا في عموم البلاد وارتفع إجمالي جرعات اللقاح المستخدمة في عموم تركيا إلى 144 مليونا و173 ألفا و367.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.