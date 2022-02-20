مقتل 4 أشخاص فى هولندا جراء العاصفة «يونيس»

لقي 4 أشخاص مصرعهم في هولندا جراء العاصفة "يونيس" التي تعد واحدة من أسوأ العواصف التي تضرب أوروبا منذ عقود.

وحسب السلطات الهولندية، سجلت 3 وفيات في أمستردام بسبب سقوط الأشجار، ووفاة واحدة بضواحي مدينة خرونينجن، وجاءت بسبب انهيار سطح منزل نتيجة الرياح الشديدة.

كما أشارت السلطات إلى ورود أكثر من 2400 تقرير من جميع المقاطعات عن أضرار العاصفة منذ مساء أمس الجمعة.

ومن جهته، أصدر معهد الطقس الهولندي KNMI، إنذارا باللون الأصفر، يغطي جميع مناطق هولندا تحسبا لأضرار العاصفة "فرانكلين" التي يتوقع أن تضرب هولندا في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

وفي حال ضربت "فرانكلين" هولندا كما هو متوقع، فستكون العاصفة الثالثة خلال أسبوع بعد "دودليه" و"يونيس".

وقال موريس ميدندورب، خبير الأرصاد الجوية لشبكة "إر تي إل نيوز" الهولندية بهذا الشأن: "إذا هبت الرياح بقوة مرة أخرى يوم الاثنين وهو المتوقع، فيمكننا الحديث عن عاصفة ثالثة خلال أسبوع".

فيما قال موقع "فيير أونلاين" المختص بالطقس في هولندا إن "رياح أقوى من السابقة ستضرب البلاد يوم الاثنين".

ورجح الموقع المذكور أن تكون الرياح غربية قوية جدا على المناطقة الساحلية والداخلية، حيث ستصل سرعتها إلى 90 كم/ساعة، وسيتزامن ذلك مع هطول الأمطار.

وعلى صعيد آخر، سجلت هولندا 49 ألفًا و378 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 16 وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و101 ألف و775 إصابة، والوفيات إلى 22 ألفًا و38.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضًا أنه تم إعطاء 33 مليونًا و782 ألفًا و608 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وتلقى 12 مليونًا و345 ألفًا و562 من السكان تطعيمًا كاملًا حتى الآن، بواقع 23. 71%.