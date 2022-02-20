الرئيس الفرنسي يستعرض مع نظير الإيراني النقاط الأكثر حساسية في مفاوضات فيينا

ماكرون لرئيسي: التوصل إلى حل يحترم مصالح كل الأطراف ويجنب أزمة نووية خطيرة أمر ممكن

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أنه من الممكن التوصل إلى حل يحترم مصالح كل الأطراف ويتجنب أزمة نووية خطيرة.

وقال الإليزيه، في بيان له، إن "ماكرون استعرض مع رئيسي النقاط الأكثر حساسية في مفاوضات فيينا بشأن عودة إيران والولايات المتحدة إلى تنفيذ الاتفاق النووي لعام 2015".

وأضاف أنه خلال الاتصال الذي استمر لمدة 90 دقيقة، شدد "ماكرن" على ضرورة التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن الرئيس الفرنسي أعرب عن قناعته بأن المناقشات الفعالة التي جرت والتي شاركت بها فرنسا وشركاؤها جعلت التوصل إلى حل يحترم المصالح الأساسية للجميع أمرًا ممكنًا، ما يسهم بإمكانية تجنب أزمة نووية خطيرة.

ودعا طهران إلى انتهاز الفرصة واتخاذ القرارات السياسية التي تحافظ على اتفاق فيينا (المبرم عام 2015) لمصلحة إيران وجميع الأطراف.

وعلى صعيد آخر، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتحدث هاتفيًا اليوم الأحد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين .

وأوضح القصر، أن ماكرون سوف يسعى "لتجنب الأسوأ" في الأزمة الراهنة بين موسكو وكييف.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن "واجبنا هو تجنب الأسوأ نعتقد أنه ما زالت لدينا الإمكانية لثني الرئيس بوتين عن المضيّ قدمًا نحو مهاجمة أوكرانيا".

وتدعي الحكومة في كييف والدول الأعضاء في حلف الناتو بإصرار بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدًا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.