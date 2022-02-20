إيران: يمكننا التوصل لاتفاق في مباحثات فيينا خلال ساعات أو أيام

عبد اللهيان: يمكننا التوصل إلى اتفاق في مباحثات فيينا خلال ساعات أو أيام

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن "تفاؤله الكبير" بشأن مخرجات مباحثات فيينا لإعادة إحياء اتفاق إيران النووي.

وقال "عبد اللهيان" في حديثه مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لم نكن قريبين من تحقيق صفقة في مباحثات فيينا كما نحن الآن"، مضيفًا أنه "يمكننا التوصل إلى اتفاق في غضون ساعات أو أيام قليلة إذا تمت معالجة بعض القضايا".

وأرجع "عبد اللهيان" الفضل في إحراز التقدم بالمباحثات إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والإدارة الإيرانية الجديدة التي لها "إرادة جادة لتحقيق صفقة جيدة مع الجانب الآخر".

غير أن الوزير الإيراني حمّل الولايات المتحدة المسؤولية حال فشلت المفاوضات، التي قال إنها "في وقت حساس للغاية".

وأضاف "إذا فشلت المحادثات، نعتقد أن الأمريكيين والطرف الآخر هم المسؤولون عنها. وأن جمهورية إيران الإسلامية أبدت جدية وأظهرت أنها تريد حقا التوصل إلى اتفاق ونحن نحاول التوصل إلى اتفاق."

و على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والعلاج الطبي الإيرانية، عن تسجيل 19 ألفًا و317 إصابة و187 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

و قالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 ملايين و913 ألفًا و427 إصابة مؤكدة، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

و أشار التقرير إلى تسجيل 187 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد- 19، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 134 ألفًا و607 وفيات.

و تلقى حتى الآن 61 مليونًا و949 ألفًا و8 أشخاص الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 54 مليونًا و988 ألفًا و930 شخصًا الجرعة الثانية، وتلقى 21 مليونًا و945 ألفًا و173 شخصًا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 138 مليونًا و883 ألفًا و111 جرعة.