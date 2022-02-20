دورة تدريبية لشركات السياحة حول تنظيم الحملات التسويقية على جوجل

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن دورة تدريبية لشركات السياحة حول الإعلان على Google، خاصة وأن المحرك الشهير أصبح الجزء الرئيسي من التسويق الرقمي.

وأوضحت الغرفة، أن الدورة ستقام يوم 23 فبراير، "أون لاين" من خلال برنامج "زوم"، وذلك للعاملين بشركات السياحة.

وأشارت الغرفة -عبر منشور عمم على جموع الشركات- إلى أن محرك البحث الشهير Google، يعمل على تمكين الشركات بميزات فعالة للغاية، و تزويدها بأدوات للوصول إلى المستهلكين أينما كانوا.

وتتناول الدورة حملات بحث Google، وكيفية الإعداد الأمثل لتنظيم الحملات التسويقية لشركات السياحة من خلاله، كما سيتم العمل على تقديم النصائح المهمة للوصول إلى أفضل نتائج للحملة، وجذب المزيد من المستهلكين.

وبنهاية هذه الدورة سيكون العاملون بشركات السياحة قادرون على القيام بإنشاء أو تحسين حملة البحث على المحرك الشهير جوجل، بالإضافة إلى كيفية تسويق تطبيق شركات السياحة على إعلانات Google باستخدام تطبيق عالمي.

يشار إلى أن الحملات التسويقية الإلكترونيه أصبحت هي المسيطرة على كافة القطاعات الاقتصادية في اختيار المستثمرين الاتجاه نحو الفضاء الإلكتروني لتنفيذ حملاتهم التسويقية والدعائية، والبعد عن الطرق التقليدية، وخاصة بعد استحواذ الإنترنت والسوشيل ميديا على كافة المستهلكين بكافة أعمارهم، ولهذا فالمستثمر يضمن أن تحظى حملتة التسويقية والدعائية بأكبر نسبة من المشاهدة.

وقامت غرفة شركات السياحة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء العاملين بشركات السياحة وإمدادهم بالدورات التدريبية اللازمة التي تتماشى مع صناعة السياحة عالميًا.

وتعمل حاليًا وزارة السياحة مع غرفة شركات السياحة وغيرها من الجهات المعنية على تنقية السوق السياحي من عمل الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة من قبل الوزارة، بتقديم أي من الخدمات لحماية لصناعة السياحة والسائحين.