بعد ردّ «القلم».. الإفراج عن المتنمرين بعامل الخردة فى زفتى

قررت نيابة زفتى، بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل المراهقين الأربعة المحبوسين على ذمة قضية التنمر بعامل خردة، بشارع التحرير بمدينة زفتى، وذلك بعدما تقدم محامي المتهمين بطلب لرئيس النيابة بالسماح للضحية بضرب كل مراهق منهم على وجهه بـ"القلم" - نفس القلم - كما فعل أحدهم معه حين لطمه على وجهه أثناء تصويرهم مقطع تيك توك بعدما تنمروا به.

كما قام أولياء أمور المراهقين بضرب أبنائهم أمام الضحية حتى عاد وسامحهم من جديد، وتم اقتياد الأربعة متهمين إلى ديوان عام القسم، وجار استكمال إجراءات الإفراج عنهم من ديوان عام قسم شرطة زفتى.

وكان أحمد حسيني، الشهير بـ"حمامة"، ضحية التنمر بزفتى قد أعلن عبر "الدستور"، أنه قد سامح الشباب الذين تنمروا به، لافتا إلى أنهم مثل أولاده، وأن أهاليهم قاموا بالاتصال به وأحضروه واعتذروا له، وتنازل هو عن حقه لأن أهالي هؤلاء الشباب قد أكرموه، كما قاموا بتسليمهم للمباحث التي عرضتهم على النيابة العامة لينالوا جزاءهم؛ إلا أنه لا يريد أن يدمر مستقبلهم رحمة بهم وبأولياء أمورهم.

وقررت نيابة زفتى، بمحافظة الغربية، حبس الشباب الذين تنمروا عل رجل بسيط، وذلك لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وذلك بعدما ألقت مباحث قسم شرطة زفتي التابعة لمديرية أمن الغربية القبض عليهم؛ استجابة لمًا نشرته "الدستور"، حيث قام الأهالي بتسليم أولادهم لقسم شرطة زفتى لينالهم العقاب الذي يستحقونه، كما قاموا باستضافة ضحية التنمر والاعتذار له.

وكانت "الدستور" قد نجحت في الوصول لضحية التنمر بمدينة زفتى، بمحافظة الغربية، وحددت مهنته ومحل إقامته، وكان يعمل ماسح للأحذية، ومع تقدم العمر به عمل في تجميع القمامة الصلبة من بلاستيك ومعدن، ويدعى أحمد حسيني ويناديه الناس بـ"حمامة".

ويحكي حسونة أبوعيشة، أحد الذين تدخلوا للدفاع عن ضحية التنمر، أنه وعدد من العاملين بالمطعم الذي يمتلكه وأحد جيرانه، بقيام بعض المراهقين باعتراض "حمامة" ماسح الأحذية، الذي تحول بعد تقدم عمره لتجميع المخلفات الصلبة لإعادة بيعها لتجار الخردة، ليقتات بها، من قبل عدد من المراهقين خلال تصويرهم فيديو على موقع "تيك توك"، وأنهم توقعوا أنهم يمزحون معه إلا أن المفاجأة كانت قيام أحدهم بلطم الرجل على وجهه، فتدخلنا ونهرنا المراهقين وسمحنا لـ"حمام" بالمرور.

وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، قد تداولوا مقطع فيديو أظهر لقطات صادمة لشباب يتنمرون على رجل يعاني من مرض نفسي، ثم قام أحدهم بصفعه وذلك بعدما ظهروا يرقصون خلال تصوير مقطع على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبين الجهات المعنية التحقيق فى الفيديو لتحديد هوية الشباب والتحقيق معهم.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا بالغربية، شباب يتجهون نحو رجل يبدو من مظهره أنه يعاني من مرض نفسي على شارع التحرير(كورنيش النيل) بمدينة زفتى، يقومون بحركات راقصة أمام الهاتف المحمول وقام أحدهم بالاعتداء على الرجل فيما يقوم آخر بتصوير الواقعة، ودفع الرجل المسكين للجري خوفًا من بطشهم.

وطالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تتبع الفيديو حتى يتم إلقاء القبض على المعتدين والمتنمرين على الرجل المسكين، والتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاكمتهم.