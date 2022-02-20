الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022

العملات
العملات

يبحث الكثير عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعار العملات المختلفة اليوم الأحد الذي يوافق 20 من شهر فبراير، بالبنوك المصرية والذي سجل استقرارًا ملحوظًا.

 

 فقد ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، لا سيما استقرار الريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 49.72 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، مقابل سعره.


وتستعرض "الدستور" في تلك السطور، أسعار العملات في كافة البنوك المصرية وبالسوق المصرفي.


ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري جاءت الأسعار كالآتي:


سعر الدولار اليوم


سجل سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبي

اختلف سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري ليسجل ا 17.71 للشراء، 17.91 جنيه للبيع، مقابل سعره سابقًا كان فقد سجل 17.74 للشراء، 17.89 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني

وصل  سعر صرف الجنيه الإسترليني  الارتفاع أمام الجنيه المصري فقد سجل  21.20 جنيه للشراء، 21.40 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.15 جنيهًا للشراء، 21.34 جنيهًا للبيع.


سعر الريال السعودى اليوم

شهد سعر صرف الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا  أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيهًا للشراء، و4.19 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي

اختلف سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري وبلغ 49.72 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.66 جنيهًا للشراء، و52.08 جنيهًا للبيع.

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