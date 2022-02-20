رامز جلال يتصدر تريند «تويتر» بعد الإعلان عن تجربته الجديدة

تصدر النجم رامز جلال، موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء هاشتاج تجربة رامز جلال، بقائمة الأكثر تداولاً عبر الموقع بعد أن دشن مستخدمو «تويتر» الهاشتاج، ومعرفتهم الإعلان عن التجربة الجديدة ببرنامج المقالب بالسعودية.



وتبدأ تجربة رامز، اليوم الموافق ٢٠ من فبراير الحالي وتستمر الفعاليات حتى يوم ٢٦ فبراير، في بوليفارد رياضي سيتي، وهي عبارة عن محاكاة مقالب الفنان رامز جلال، والمشاركة في مغامرة جديدة ومختلفة من المغامرات المثيرة والمضحكة.



من جهة أخرى، يواصل رامز جلال تصوير فيلمه الجديد فيلم "نصى الحلو" تدور أحداثه فى إطار كوميدي، ويشارك فى بطولته لأول مرة عبد الباسط حمودة بجانب حمدي ميرغني ومحمد ثروت وتارا عماد وويزو وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، فى رابع تعاون مع رامز جلال بعدما قدما سويًا أفلام "رغدة متوحشة"، و"سبع البرمبة" وأحمد نوتردام.

وانطلق تصوير فيلم “نصي الحلو” مؤخرا، وانتهى حمودة من تصوير عدد من مشاهده والتي جمعته برامز، بالإضافة إلى مشاركته في الغناء داخل أحداث الفيلم.

وكانت آخر أعمال رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام" والذي شارك فى بطولته: غادة عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، حمدي المرغني، إنتصار، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، ودارت أحداثه حول صحفي يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفي، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام"، ويقرر الصحفي "رامز جلال" أن يتقمص شخصية الأحدب.

ومن ناحية أخرى انتهى منذ أيام الفنان عبد الباسط حمودة من تصوير أغنية جديدة بعنوان "عايز فلوس" يشارك فيها بالغناء معه المطرب الشعبي حمزة الصغير وتم التصوير باستوديو مصر وسوف يتم طرح الأغنية وعرضها على المنصات الإلكترونية بعد الإنتهاء من عملية المونتاج.