الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على موعد امتحانات نهاية العام الدراسى 2021-2022 فى المدارس

طلاب
طلاب

ترددت تساؤلات في أذهان أولياء الأمور والطلاب حول موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022 فى المدارس، المحدد من وزارة التربية والتعليم لإنهاء العام الدراسي، وتعد من أكثر الكلمات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" العالمي، عقب إعلان وزير التربية والتعليم عن التفاصيل الخاصة ببداية الترم الثاني في عام 2022 بالمدارس.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 -2022 فى المدارس

تستعرض "الدستور" موعد امتحانات نهاية العام الدراسي في عام 2021 -2022 بالمدارس وبداية الفصل الثاني من الدراسي الثاني.

امتحانات نهاية الترم الثاني 2021 -2022 فى المدارس

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد تغير في موعد بداية الدراسة بالترم الثاني عام 2022، وهناك التزام بالخريطة الزمنية المعلنة بالماضي.

اختبارات نهاية الترم الثاني 2021 - 2022 فى المدارس

وتم تحديد الخريطة الزمنية المعلن عنها في العام الدراسي 2021-2022، التي قامت بإقرارها وزارة التربية والتعليم عن ميعادها بدء الدراسة بالترم الثانى عام 2022 للمدارس والجامعات.

امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 -2022 فى المدارس

وميعاد بدء الترم الثاني للمدارس والجامعات، هو غد الأحد، ووفقا لـ وزارة التربية والتعليم المصرية، حيث يستمر الترم الدراسي الثاني 2022 حتى 9 يونيو عام 2022. 

وتصل المدة المحددة للدراسة الفعلية في الترم الثاني عام 2022 إلى 97 يومًا.

وتبدأ امتحانات الترم الثاني الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية “الصف الثالث الإعدادي” يوم 7 مايو 2022.

بينما يكون ميعاد امتحانات الثانوية العامة يوم 11 يونيو 2022.

وفي سياق آخر، تبدأ امتحانات "الدبلومات الفنية" جميع تخصصات الطلاب في يوم 21 مايو 2022.

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