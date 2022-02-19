لأول مرة.. «مبرة طنطا» ينجح في إجراء جلسات الغسيل الكلوي للأطفال

نجح مستشفى مبرة طنطا في إجراء الجلسة السادسة لمرضي الغسيل الكلوي للأطفال تحت رعاية دكتور سيد عبد السلام مدير المستشفى والفريق الطبي المعاون.

وقال الدكتور سيد جلال، مدير الفرع، إنه يجرى التوسع في العمل بالوحدة وتوفير التجهيزات والمستلزمات وفلاتر الغسيل لتصبح وحدة الكلي بمستشفى مبرة طنطا مركز متخصص في إجراء جلسات الغسيل الكلوي للأطفال ولأول مرة بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

يأتي هذا في إطار خطة الفرع لإدخال خدمات تخصصية لخدمة مرضى الغسيل الكلوي للأطفال تيسيرا على المواطنين وعدم تحملهم مشقة السفر لإجراء تلك الجلسات.

فى السياق، نجحت عيادة طلاب تاني طنطا ومجمع صحات المحلة فى الحصول على المراكز الأولي كأفضل أداء على مستوى فروع الهيئة حتى الآن في إنجاز العمل بحملة الأنيميا والتقزم في إطار مبادرات السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

أكد د.سيد جلال مدير الفرع بأن العمل في الحملة مستمر حتى نهاية السنة الدراسية ويسير وفقا للخطة الموضوعة حييث يبلغ المستهدف لعيادات الربط ١٣٠ الف وتم التعامل مع ما يقرب من ٧٠ الف في خلال شهرين ونصف بنسبة انجاز تصل إلى ٥٥٪ ومن المقرر الوصول للمستهدف وتحقيق نسبة إنجاز ١٠٠٪ من خلال فرق عمل مدربة حيث يتم إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب.