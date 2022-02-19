«مش واحد».. الفرق بين نوبات القلق والهلع بين المراهقين

كثيرًا ما يستخدم الكثير من الناس مصطلحي هجوم القلق ونوبات الهلع بالتبادل، وعلى الرغم من أن الاثنين يشتركان في أعراض متشابهة، إلا أنهما في الواقع حالتان مختلفتان، فكلاهما يجعلك تشعر بالإرهاق.

الفرق بين نوبة القلق ونوبة الهلع هو أن هناك محفزات مختلفة تسبب كلاهما، قد يكون التعامل مع نوبات القلق ونوبات الهلع تحديًا، خاصةً إذا بدأت في تعطيل روتينك اليومي وعلاقاتك مع الأخرين، ففي السطور التالية يسلط الأطباء الضوء على الفرق بينهم وفقًا لما ذكره موقع "healthonemedicine" الطبي.

إذا كان هذا هو الحال معك أو مع شخص تعرفه ، فيجب عليك الاتصال بأخصائي رعاية صحية يمكنه المساعدة في إدارة أعراض القلق ونوبات الهلع.

ما المقصود بنوبات الهلع؟

نوبة الهلع هي حالة طبية واضطراب يحدث مجموعة من الأعراض التي تشمل ضيق التنفس والغثيان وزيادة معدل ضربات القلب، حيث تأتي فجأة دون سبب واضح وتسبب لك الشعور بالضيق.

أوضح الأطباء، أن نوبات الهلع قصيرة العمر نسبيًا ويمكن أن تستمر لمدة تصل إلى خمسة عشر دقيقة في أغلب الأحيان، حيث يشعر الأفراد بتهديد الهلع، وفي بعض الحالات ، قد يعتقد الشخص أنه مصاب بنوبة قلبية وليس نوبة خوف.

ما هي نوبة القلق؟

أكد الأطباء، أنها هذه ليست حالة طبية محددة ، ولكنها تحدث للأفراد الذين يشعرون بالقلق بشكل متكرر، ففي نوبة القلق ، قد يشعر الفرد بالقلق الشديد ولفترات طويلة، بداية هذا الشعور بطيئة ، لكنها غالبًا ما تكون ناتجة عن الضغوط التي نتعرض لها بشكل يومي.

أوضح الأطباء، أن نوبة القلق ليست شديدة مثل نوبة الهلع، علاوة على ذلك، يمكن أن يستمر هجوم القلق لساعات أو حتى أيام، حيث تشمل بعض أعراض نوبة القلق الشعور بالعصبية وصعوبة التركيز والمعاناة من مشاكل في النوم والأرق.

الفرق بين نوبة الهلع ونوبات القلق؟

أوضح الأطباء، أن نوبات الهلع ونوبات القلق لها أعراض أساسية، لكن أسبابها وخصائصها هي التي تجعلها تختلف عن بعضها البعض فيما يلي الاختلافات الرئيسية بين المرضين:

- تحدث نوبات الهلع عادةً دون أي محفِّز، لكن نوبات القلق تكون ردًّا على ضغوط واضحة

- تكون نوبات الهلع أكثر حدة ولها أعراض جسدية يمكن أن تكون أسوأ من أعراض نوبة القلق.

- عادة ما تهدأ أعراض نوبة الهلع بعد بضعة أيام، ولكن أعراض نوبة القلق تميل إلى الاستمرار لفترة أطول.

- تشمل نوبات الهلع المشاعر الشديدة في غضون بضع دقائق، لكن نوبات القلق تميل إلى الحدوث تدريجيًا على مدى بضع ساعات أو حتى أيام.