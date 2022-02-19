نقيب المهندسين من قنا: نجحنا في زيادة معاشات الزملاء بنسبة 35%

أكد هانى ضاحي، نقيب المهندسين، أن النقابة تعمل على خدمة المهندسين في كل مكان، مؤكدًا أن هناك إنجازات كبيرة حققتها النقابة خلال السنوات الماضية.

أضاف نقيب المهندسين، خلال اجتماعه مع مهندسين قنا، مساء السبت أن الهدف من الزيارة هو إلقاء الضوء على ما تم في النقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية في الفترة من 2018، حتى اليوم، والتي تم فيها إنجازات كبيرة على أرض الواقع.

وأوضح نقيب المهندسين أن هدفنا الرئيسي هو تصليح مسار النقابة في عدة محاور، لتقديم الخدمات النقابية للأعضاء وتحسين علاقة النقابة بأجهزة الدولة، وقيام النقابة بدور استشاري تخصصي وزيادة الإيرادات الخاصة بصندوق المعاشات، ودعم النقابات الفرعية، من خلال انشاء مقار ونوادي في معظم المحافظات.

وأشار النقيب إلى أن هناك زيادة في ايرادات الدمغة الهندسية، وزيادة الاستثمار خاصة في المشروعات والشركات التي تساهم فيها نقابة المهندسين، كشركة المهندس للتأمين زادت حصة النقابة فيها من 26 إلى 33 %.

وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة نجحت في زيادة المعاشات بنسبة 35%، لافتا إلى أن عدد المهندسين الذين بلغوا سن التقاعد وصل إلى 165 ألف مهندس يحتاجون قرابة 100 مليون جنيه معاشات شهريًا.

أشار إلى أن ما أثير حول الصرف من صندوق المعاشات لإنشاء مستشفى المهندسين بمدينة بدر لا أساس له من الصحة، وهذه شائعات مغرضة، ولقد علم الجميع الحقائق في هذا الأمر.