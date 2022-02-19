انهار سقف منزلهم.. القدر ينقذ أسرة من الموت في الفيوم

أنقذ القدر أسرة من الموت أسفل حطام سقف أحد العقارات في محافظة الفيوم، اليوم السبت، عقب انهيار سقف شقة سكنية بمنزل قديم آيل للسقوط بجوار مسجد على الروبى فى مدينة الفيوم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم إلى مكان الحادث، بعدما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بانهيار جزء من المنزل وهو الطابق الثالث على الطابق الثاني فوق محل فطاطري.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين عدم وجود مصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.