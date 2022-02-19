السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كواليس «البيت بيتي».. مصطفى خاطر ينشر فيديو جديد رفقة كريم محمود عبدالعزيز

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

يحرص الفنان مصطفى خاطر على التواصل مع جمهوره بشكل دائم، إذ يشاركهم تفاصيل حياته اليومية والفنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وشارك «خاطر» مقطع فيديو له قام بتصويره له صديقه الفنان كريم محمود عبد العزيز، أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل «البيت بيتي»، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، على أغنية راب «تراك الموسم» للفنان تميم يونس، وعلق قائلا: «إخراج كريم محمود عبد العزيز، كريم ظهر فين؟».

 

 

وكان تميم يونس طرح مؤخرًا أغنية «تراك الموسم»، وظهر وهو يؤدي رقصات تشبه الروبوت في مشاهد الكليب، على بعض إيقاعات الراب والهيب هوب، وقال مطلع الأغنية:

«منيش داخل السين.. أنا بجرب سكة جديدة.. فبهبل في المزيكا.. فانت هبت منك سيكا.. راكب الهبل أنا سيكا».

كريم محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز مصطفي خاطر تراك الموسم راب المطرب تميم يونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

أرقام قياسية لمحمد صلاح بعد هدفه في نورويتش سيتي

أسعار برامج العمرة: الاقتصادى بـ35 ألف جنيه

القبض على أحمد أبوالنصر الشهير بـ طبيب الكركمين

حظر ظهور «هانى حتحوت» على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا فى دورى أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

إلهام محمد شاهين تكتب: ضرورة استنباط أحكام جديدة لتحقيق العدل والإنصاف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟