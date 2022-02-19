كواليس «البيت بيتي».. مصطفى خاطر ينشر فيديو جديد رفقة كريم محمود عبدالعزيز

يحرص الفنان مصطفى خاطر على التواصل مع جمهوره بشكل دائم، إذ يشاركهم تفاصيل حياته اليومية والفنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وشارك «خاطر» مقطع فيديو له قام بتصويره له صديقه الفنان كريم محمود عبد العزيز، أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل «البيت بيتي»، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، على أغنية راب «تراك الموسم» للفنان تميم يونس، وعلق قائلا: «إخراج كريم محمود عبد العزيز، كريم ظهر فين؟».

وكان تميم يونس طرح مؤخرًا أغنية «تراك الموسم»، وظهر وهو يؤدي رقصات تشبه الروبوت في مشاهد الكليب، على بعض إيقاعات الراب والهيب هوب، وقال مطلع الأغنية:

«منيش داخل السين.. أنا بجرب سكة جديدة.. فبهبل في المزيكا.. فانت هبت منك سيكا.. راكب الهبل أنا سيكا».