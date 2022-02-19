انطلاق الفصل الدراسي الثاني بجامعة الوادى الجديد غدًا

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، بداية انطلاق الترم الثاني للعام الدراسي 2021-2022، غداً الأحد، مؤكدا ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا.

وقال طنطاوى إنه وفقا لما حدده الجدول الزمني للعام الجامعى 2021 / 2022، والذي حدد بدء الإجازة فى 5 فبراير الحالى لمدة أسبوعين، على يبدأ الفصل الدراسى الثانى بجامعة الوادي الجديد، غدا الأحد، بحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري.

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة 16 أسبوعًا تنتهى في 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وناقش طنطاوى مع مديرى العموم استعدادات كليات الجامعة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أن الجامعة اتخذت استعداداتها كافة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة استمرار خطط التطعيمات ضد المرض وإجراء عملية التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.