تفاصيل مداهمة أجهزة الأمن لبؤرتين إجراميتين في 5 محافظات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، خلال أسبوع في مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات «دمياط - بورسعيد - الدقهلية - السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية»، ضُبط خلالها 51 متهمًا، وبحوزتهم 33 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 35 قطعة سلاح أبيض.

في سياق متصل تمكنت الحملات الأمنية من ضبط 29 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وضبط 377 قضية متنوعة، وتنفيذ 4544 حكمًا قضائيا متنوعًا.

فيما تقوم أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بتوجيه الحملات، بمواصلة الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، استمرارًا للدور المنوط بكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.