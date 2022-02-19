السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مداهمة أجهزة الأمن لبؤرتين إجراميتين في 5 محافظات

الأمن
الأمن

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، خلال أسبوع في مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات «دمياط - بورسعيد - الدقهلية - السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية»، ضُبط خلالها 51 متهمًا، وبحوزتهم 33 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 35 قطعة سلاح أبيض.

في سياق متصل تمكنت الحملات الأمنية من ضبط 29 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وضبط 377 قضية متنوعة، وتنفيذ 4544 حكمًا قضائيا متنوعًا.

فيما تقوم أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بتوجيه الحملات، بمواصلة الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، استمرارًا للدور المنوط بكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

على مستوى الجمهورية وزارة الداخلية الإسماعيلية الشرقية فيروس كورونا قطعة سلاح السحر والجمال سلاح أبيض اجهزة الامن قطاع الأمن المركزي البؤر الإجرامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

أرقام قياسية لمحمد صلاح بعد هدفه في نورويتش سيتي

أسعار برامج العمرة: الاقتصادى بـ35 ألف جنيه

القبض على أحمد أبوالنصر الشهير بـ طبيب الكركمين

حظر ظهور «هانى حتحوت» على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا فى دورى أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

إلهام محمد شاهين تكتب: ضرورة استنباط أحكام جديدة لتحقيق العدل والإنصاف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟