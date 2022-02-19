عمر كمال وكوكسال بابا يحافظان على تصدر القائمة الأكثر مشاهدة بـ«البنات»

واصل المطرب عمر كمال بمشاركة البلوجر العالمي كوكسال بابا حافظهما على تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأحدث أغنياته «البنات»، وذلك خلال ثلاثة أيام من طرحها على طريقة الفيديو كليب، إذ أوشك على تحقيق 2 مليون مشاهدة.

أغنية «البنات» من كلمات: عمرو قطب، آلحان: عمر كمال، توزيع: أبو عبير مكس وماستر: ماهر صلاح، وحققت نجاح كبير منذ طرحها يوم 16 فبراير، وتم تصويرها بالكامل في العاصمة التركية أسطنبول بمشاركة البلوجر التركي كوكسال بابا.



وتقول كلمات الأغنية:

دلع تاخد.. دلع قصاد فلوسك

دلع عشان ..كل البنات تبوسك

مفيش دلع ...يدولك علي بوذك

دلع لو حتي ياسيدي بس بالكلام

قلب البنات... مش محتاج وساطه

دول كائنات..ابسط من البساطه.

ابسط حاجات.. تبسطهم لو شوكلاته

اهم حاجه يحسوا منك بإهتمام

Money money money money

Money money money

إديهم money money

تاخد honey honey

جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بوقف عمر كمال عن الغناء وتحويله للتحقيق بسبب إساءته لهاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بحسب بيان النقابة.