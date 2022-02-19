ملتقى الأزهر للخط العربي والزخرفة يواصل فعالياته لليوم الثاني

واصل ملتقى الأزهر السنوي الثاني للخط العربي والزخرفة، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، وسط حضور جماهيري كثيف، بالرغْم من سوء الأحوال الجوية، حيث توافد المئات من محبي فن الخط العربي، من المصريين والأجانب، لمشاهدة اللوحات المشاركة بالملتقى والاستمتاع بما فيها من فنيات راقية تظهر النواحي الجمالية المميزة للخط العربي، حيث يعرض الملتقى عددًا كبيرًا من لوحات الخط العربي والزخرفة لنخبة من أهم وأكبر الفنانين من أكثر من خمسين دولة حول العالم.

وأوضح قوميسير الملتقى، الفنان إسماعيل عبده، أن النسخة الحالية هي الثانية من ملتقى الأزهر الشريف للخط العربي والزخرفة، حيث حققت النسخة الأولى من الملتقى التي أقيمت في العام 2019 نجاحا كبيرا بعد أن نالت استحسان الكثيرين من محبي هذا الفن الراقي وشارك فيها العديد من كبار الفنانين، مضيفا أن النسخة الحالية تشهد مشاركة 150 فنانا من أكثر من 50 دولة، بلوحات مميزة شملت لوحات للعديد من الفنانين من مختلف الجنسيات، ما يعكس القيمة الكبيرة والعالمية للخط العربي وما فيه من جماليات قادرة على جذب الكثيرين من العرب وكذلك من غير الناطقين باللغة العربية، ومنهم على سبيل المثال الفنانة البولندية إيزابيلا أخمن، والفنانة الإيطالية أنتونيلا ليوني، والتي شاركت بلوحة من الحجم الكبير تحمل قصة الإسراء والمعراج.

يهدف الملتقى المنعقد في الفترة من 18إلى 27 فبراير الجاري، إلى تنمية الوعي المجتمعي بأهمية نشر ثقافة إتقان الخط العربي، وتشجيع الأجيال الشابة على تعلم الخط العربي وإتقانه، بالإضافة إلى التوعية بأهمية اللغة العربية ومكانتها العالمية، والارتقاء بمستوى الاهتمام بجماليات الخط العربي، والزخارف

ويأتي الملتقى المنعقد تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضمن مبادرات الأزهر للاحتفاء بالخط العربي، والتوعية بأهمية اللغة العربية ومكانتها عالميا، وتحقيقا للأهداف الرامية إلى المحافظة على الهُوِيَّة العربية والإسلامية، وتنمية المجالات الفنية التي تتناول التصميمات والزخارف وطرق الكتابة التي تستعمل الحروف العربية.