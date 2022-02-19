السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع متهم بدهس عامل بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في سوهاج

حملة أمنية
حملة أمنية

لقى مسجل خطر مصرعه في منطقة جبلية بمركز دار السلام شرق سوهاج، بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن.

وتمكنت أجهزة الأمن بمحافظة سوهاج، من تحديد هوية المتهمين بقتل عامل خلال محاولة سرقة سيارته وباستهداف منزل المتهم الرئيسي بمنطقة جبلية، بادر المتهم"له معلومات جنائية"، القوات بإطلاق النيران لتتعامل معه القوات ويسقط صريعًا.

البداية كانت بلاغًا تلقاه اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لامن سوهاج، بمصرع عامل يدعى “حسام ع ق” ٣٥ سنة، مقيم قرية الحريدية مركز المراغة، خلال محاولة سرقة سيارته أثناء أداء عمله بمشروع تابع للسكة الحديد وعندما شاهده المجنى عليه تصدى له وحاول استيقافه فدهسه وفر هاربًا. 

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهم الرئيسي وتبين أنه عنصر شديد الخطورة يُدعى “مؤمن. س. ج”، 35 عاما، سائق، ويقيم بنجع بني خالد بقرية أولاد يحي قبلي بمركز دار السلام.

وتبين من التحقيقات أن المتهم نفذ جريمته بالاشتراك مع عنصرين آخرين وجميعهم عناصر شدة الخطورة وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من جهودها لملاحقة المتهمين الهاربين بذات الواقعة

وأمرت النيابة العامة بدفن جثة المجني عليه “حسام. ع. ق”، 35 سنة، عامل، بمسقط رأسه بقرية الحريدية مركز المراغة شمال المحافظة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

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