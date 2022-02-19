انتصرت لمواطن.. محكمة قنا تطرد رئيس جامعة الأزهر من قطعة أرض

رفضت الدائرة المدني محكمة قنا الابتدائية، اليوم السبت، قبول الدعوى المدنية المقامة ضد شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر وعميد هندسة الأزهر بقنا ومحافظ قنا بصفتهم، في الدعوى التي حملت رقم 117 لسنة 2017 مدنى كلى حكومة، لرفعها من غير ذي صفة.

وبالنسبة للطلب العارض المبدى من رئيس جامعة الازهر بصفتة بقبول الطلب العارض شكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمته بمصاريف الطلب العارض وأتعاب المحاماه.

وشمل القرار الذي أصدرته المحكمة برئاسة المستشار أحمد صفوت - رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المنعم حماد وأحمد عبد الكريم الرئيسين بالمحكمة بأمانة سر سامح عطا الله بطرد المدعى عليه، رئيس جامعة الأزهر، بصفته من قطعة أرض مساحتها " فدان و 12 قيراطاً و6 أسهم"، الكائنة بخارج الزمام اتجاة حوض العبيد رقم 3 قسم ثانى بناحية مدينة قنا وحرف "م"، الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وتقرير الخبير المودع، وإزالة ما عسى أن يكون عليها من مبانى أو منشآت أو أثاثات وتسليمها للمدعى خالية من أي شغل وقت التسليم.

وأضاف الحكم أنه بالنسبة للطلب العارض في الدعوى، المبدى من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - بصفتة - تضمن الحكم باعتباره كأن لم يكن و الزمته بمصاريف الطلب العارض ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة

وبالنسبة للتدخل الهجومى المبدى من المدعية "ث . م . ع"، قضت المحكمة بقبول التدخل الهجومى شكلا وفى الموضو ع برفضه، وألزمتها بمصاريف التدخل الهجومى ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه.

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها إن المدعى قدم الدليل على ملكية العين محل التداعى بسند صحيح من أسباب كسب الملكية بموجب عقد مسجل ناقل للملكية العقارية.

كان أحد الأشخاص قد أقام دعواه والتي حملت رقم 117 لسنة 2017 مدنى كلى حكومة ضد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشريف - بصفتة - ورئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية هندسة الأزهر بقنا - بصفتيهما - ومحافظ قنا، ومدير الإدارة العامة لأملاك قنا -بصفتيهما - يطلب فيها تسليم قطعة الأرض محل النزاع.