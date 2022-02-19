السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالإسماعيلية

حادث مروري
حادث مروري

استعلمت النيابة العامة، اليوم السبت، عن الحالة الصحية للمصابين في حادث مروري، وأمرت بدفن جثمان متوفى في الحادث وتسليم الجثمان لذويه.

وكانت شهدت وصلة سرابيوم التابعة لمدينة فايد، ما بين طريق "الإسماعيلية -السويس" وطريق "الإسماعيلية -القاهرة"، حادثًا مروريًا مروعًا، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين.

على الفور توجهت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، بينما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى التل الكبير.

وأفادت التحريات الأولية بتصادم سيارة نصف نقل مع سيارة نقل، ما أسفر عن مصرع هويشل حسين ناصر، 35 عامًا، مقيم في محافظة شمال سيناء، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى التل الكبير.

كما نقل المصابون لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج  وهم كل من: «محمود محروس محمود، 42 عامًا، مصاب بجروح سطحية بفروة الرأس وجرح قطعى 3 سم بكف اليد اليسرى، وسليمان أحمد إبراهيم، 60 عامًا، مقيم بالقنطرة شرق، مصاب بجرح قطعى 3 سم بفروة الرأس وسحجات وكدمات بالجسم، وإبراهيم السيد محمد السيد، 45 عامًا، مقيم بالقنطرة شرق، مصاب بكسر مفتوح في الفخذ الأيسر وكسر بالفخذ الأيسر واشتباه كسر بالساعد الأيسر وجرح قطعى 3 سم بالشفة السفلى ونزيف من الأنف»، وتحرر محضر بالواقعة.

وزير الداخلية شمال سيناء الإسماعيلية قناة السويس مساعد وزير الداخلية حادث مرورى مدير أمن الاسماعيلية مصرع واصابة أمن الإسماعيلية جامعة قناة السويس مدير امن

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