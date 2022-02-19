وزيرة التضامن تتفقد معسكر «قادرون باختلاف» بجامعة المنصورة

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، معسكر «قادرون باختلاف» بجامعة المنصورة الذي تنفذه وحدة التضامن، ويتضمن تدريب ذوي الإعاقة على الإسعافات الأولية لحماية أنفسهم من أى طوارئ، ولتقديم الإسعافات لغيرهم قدر استطاعتهم، هذا بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية التي تجمع بين الطلاب ذوي الإعاقة وزملائهم من غير ذوي الإعاقة، وذلك لتحقيق الدمج بين الطلاب وترسيخ مبادئ احترام الآخر وتقدير التنوع على أنه تكامل بين القدرات المختلفة.

ويتم تنفيذ الفعاليات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعة تحت مكون برنامج "وعي" الذي تنفذه وزارة التضامن على مستوى قرى حياة كريمة وفي المناطق المطورة المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة وفي الجامعات.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية منذ بداية عام 2021، حيث تم تنفيذه داخل ٢٥ جامعة حكومية، بالإضافة إلى ثلاثة أفرع لجامعة الأزهر، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الإيجابي لطلاب الجامعات حول أهم القضايا الاجتماعية والدمج المجتمعي وزيادة معدلات الاستثمار فيهم؛ من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وأخيراً تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب في كافة الأنشطة التي تعزز مشاركتهم في تنمية المجتمع وفي العمل العام.

استهلت نيفين القباج، وزيرة التضامن، زيارتها لمحافظة الدقهلية بلقاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى ديوان عام المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث أكدت خلال لقائها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة أن الحياة الكريمة لا تتلخص في تطوير القري فحسب، وإنما هي منهج حياة، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية من أجل إخراج المواطنين من دائرة الفقر، خاصة أن الاقتصاد الكلي مرتبط بالاقتصاديات المحلية، ومصر ترى نهضة تنموية كبرى.