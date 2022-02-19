السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار برامج العمرة: الاقتصادى بـ35 ألف جنيه

ياسر سلطان
ياسر سلطان

قال ياسر سلطان عضو غرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة العاملة خلال موسم العمرة المقبل حتى الآن لا تستطيع أن تضع برنامج سياحي للعمرة بسبب الحجر الصحي المؤسسى التى تطالب به المملكة العربية السعودية لكى يقضى به المعتمرين فور وصولهم لمدة  من ٣ أيام إلى 5 أيام، لافتا إلى أن شركات السياحة لم تصل إلى معلومة حتى الآن بأن يكون الحجر المؤسسى داخل فنادق مخصصة لتنظيم الحجر أو بالفنادق العادية كما أن الـ ٣ أيام المخصصة للحجر سيكونوا ضمن برنامج العمرة أو خارج أيام البرنامج.

وأضاف سلطان فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عدد شركات السياحة التى ستنظم موسم العمرة المقبل 1381 شركة سياحة والتى قد أنهت إجراءات توثيق عقود العمرة لموسم 1443 هـ / 2022 م مع الوكلاء السعوديين، لافتا أن عدد التأشيرات المخصصة لعمرة شهر رجب 20 ألف تأشيرة أى أن نصيب كل شركة من التأشيرات يصل إلى نحو 15 تأشيرة لكل شركة، لافتا أن قلة أعداد التأشيرات لكل شركة يضع الشركات في مأزق مع عملائها وخاصة أن هناك طلب من المواطنين على رحلات العمرة.

وأشار سلطان إلى أن أسعار رحلات العمرة  المقررة لها خلال الفترة بالنسبة للبرامج الاقتصادية للعمرة ستتراوح ما بين 30 إلى 35 ألف جنيه والأربع نجوم ما بين 40 إلى 45 ألف جنيه، لافتا أن الإجراءات الجديدة لتنظيم الرحلات جعل وضع البرنامج والسعر أمر فى غاية الصعوبة متوقعا أن تكون أولى الرحلات مع بداية الشهر المقبل .

يشار إلى أن ضوابط وزارة السياحة والآثار لتنظيم عمل شركات السياحة للموسم أكدت على ضرورة تلقي المعتمر لجرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية وذلك (لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح ٦ أشهر)، مع وجوب حصول المعتمر علي شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، وضرورة إجراء المعتمر لتحليل PCR  قبل سفره الى الأراضي المقدسة بـ 72  ساعة، وتحليل آخر قبل عودته الى مصر من المملكة العربية السعودية، إلى جانب إجرائه لتحليل ID Now COVID-19Test عند الوصول الى المنافذ المصرية .

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