السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المهن الطبية» أول مؤسسة نقابية تُقر أحقية أطفال الكفالة فى خدماتها العلاجية

اتحاد المهن الطبية
اتحاد المهن الطبية

قال الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام باتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد قرر السماح  للأطفال المُحتضنة "المكفولة" من قبل أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، فى الاشتراك بمشروع العلاج ككافة الأعضاء المُستحقين لخدماته العلاجية، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى المؤسسات النقابية، موضحا أنه استقبل نحو 50 طلبا من أسر بديلة لأطفال من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، بشأن رغبتهم فى الاشتراك للأطفال.

وأوضح عبد الهادى، فى بيان، أنه تضامنا من الاتحاد مع مطلب الأعضاء المنطقى والقوى، تم إجراء دراسة للوقوف على وجود أى عائق قانونى يمنع اشتراك تلك الفئة من الأطفال بمشروع العلاج، لافتا إلى أن الشئون القانونية باتحاد المهن الطبية أوضحت بدورها أنه يتم إتاحة الاشتراك فى مشروع العلاج لمستحقين صرف المعاشات من النقابات الطبية الأربعة، وذلك وفق أعراف نقابية، وليست نصوص قانونية أو مواد باللائحة الداخلية للاتحاد.

وأضاف الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية،: لذا وجدنا أنه فى ظل أن مجلس الاتحاد يؤمن على الموظفين العاملين به وأسرهم رغم أنهم غير مستحقين للمعاشات، فمن الأولى مع وجود سماحة قانونية لذلك، أن يتم السماح باشتراك أطفال الأسر البديلة للاستفادة بالخدمات العلاجية، بالإضافة إلى السماح لأبناء أعضاء الاتحاد بمشروع العلاج بغـض النظر عن استحقاقهم المعاش من عدمه أو الاشتراطات المتعلقة بالعمل أو الزواج، خاصة أن ذلك يدعم تحقيق الفكر القائم على أساسه مشروع علاج الاتحاد باعتباره تكافلى بين الأعضاء، لافتا إلى أنه بناءا على ذلك تم طرح الأمر على مجلس الاتحاد وتم الموافقة على القرار.

وأشار إلى بدء اتحاد المهن الطبية، فى استقبال طلبات الاشتراك من الأعضاء الراغبين فى الاشتراك للأطفال، وطباعة عددا منها خلال ساعات من الإعلان عن اتخاذ قرار السماح للأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء الاتحاد فى الاشتراك بمشروع العلاج، لافتا إلى إتاحة الفرصة لاشتراك الأسر البديلة للأطفال بمشروع العلاج، حتى نهاية الفترة الاستثنائية لتلقى مشروع العلاج لطلبات الاشتراك لأول مرة والتجديد للأعضاء وأسرهم، والمقرر لها 28 فبراير 2022، إلكترونيا من خلال: نقاط فورى على مستوى الجمهورية، التحويل لحساب المشروع ببنك مصر رقم: 240- 1- 122، الموقع الإلكترونى لمشروع العلاج، أو من خلال تحميل تطبيق "اتحاد نقابات المهن الطبية" على الهاتف المحمول، فضلا عن إتاحة إمكانية الاستفسار والتواصل مع الاتحاد من خلال الخط الساخن: 15603.

اتحاد المهن الطبية مؤسسة نقابية أحقية أطفال الكفالة خدماتها العلاجية طباعة كارنيهات اشتراك لأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدا بسبب الطقس

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا فى دورى أبطال إفريقيا

«الإفتاء» ترد على المُشكِّكين فى رحلة «الإسراء والمعراج»

حظر ظهور «هانى حتحوت» على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

تحرك من «الأعلى للإعلام» بشأن حلقة إبراهيم عيسى عن الإسراء والمعراج

«الأرصاد» تكشف خريطة سقوط الأمطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟