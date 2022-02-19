السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: تشجيع تصدير المشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة

وزير التموين
وزير التموين

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لموافقته على إنشاء مدينة الذهب في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لوضع صناعة الذهب والمجوهرات في مكانها الصحيح.

وقال المصيلحي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن على هامش معرض نيبو للذهب، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشجيع تصدير المشغولات الذهبية مما يعمل على تنشيط صناعة الذهب في مصر.

وأضاف المصيلحي أنه سيتم البدء في مراجعة الإطار التشريعي لقانون الذهب والمصوغات والذي يتم من خلال مناقشات مع صناع وتجار الذهب.

وأشار المصيلحي إلى أنه سيتم عرض مشروع قانون الذهب والمصوغات الجديد على مجلس النواب خلال الدورة الحالية للموافقة عليه.

وأكد المصيلحي أن الدمغ بالليزر لا يلغي الدمغة القديمة، مشيرًا إلى أن الدمغة التقليدية يمكن تقليدها إنما الدمغة بالليزر لن يتم تقليدها، كما أن مشروع الدمغ بالليزر يعمل على حماية صناعة الذهب في مصر.

كما أكد الدكتور علي المصيلحى أن الرئيس السيسي من وجه بإنشاء مدينة الذهب، متوجهًا بالشكر، وستكون درة التاج للعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجه بالشكر إلى رئيس الوزراء بموافقته على عقد هذا المعرض والمؤتمر تحت رعايته، كما توجه بالشكر لوزراء الآثار، الهجرة، والثقافة، والتعاون الدولي، والصناعة، ومحافظ القاهرة لدعمهم لهذا المعرض، لافتًا إلى أن هذا المعرض ما كان يحدث إلا بتضافر جهود الحكومة مع القطاع الخاص.

وأضاف المصيلحى خلال كلمته بمؤتمر صناعة الذهب والمجوهرات تحت اسم نبيو، ندخل في مرحلة جديدة لتطوير صناعة المعادن النفيسة، وتبدأ من الإطار التشريعي، حيث يتم مراجعة كل التشريعات الخاصة بذلك لعرضه على النواب.

هناك تطوير حقيقي لمصلحة الدمغة والموازين التي تعد المنظم لهذه الصناعة، لافتًا إلى الدمغة بالليزر لا تلغي الدمغة القديمة، وقال الفكرة التقدم التكنولوجي مطلوب، حيث إن الدمغة التقليدية يمكن تقليدها، لذلك دمعة الليزر ستمنع ذلك، مع وجود باركود لقطعة الذهب مسجل عليه كل بياناتها، وهو ضمان لكل الصناع والتجار لعمل جيد.

وشدد على وجود تعاون بين كل الجهات المنتجة للذهب، وقال: سيعقد اجتماعات مشاركة لتشجيع تصدير المشغولات، وتقليل تصدير الخام، حيث إن تحويل المعدن الثمين إلى صناعة وإضافة قيمة مضافة إليها شيء جيد.

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