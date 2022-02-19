وزير الخارجية السعودى يبحث تطورات الأوضاع فى المنطقة مع نظيره الأمريكى

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم السبت، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إنه جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.

وتابعت الوزارة، أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء، إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

وبحسب الوزارة، فإنه جرى خلال اللقاء، مناقشة أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية.

وفي وقت سابق، بحثت السعودية والولايات المتحدة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، الأحد، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش قمة "قادة دول مجموعة العشرين" المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

واستعرض اللقاء، حسب وكالة الأنباء السعودية، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة وأمريكا وسُبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وناقش الوزيران، خلال اللقاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

كما بحثا الجهود المشتركة في مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة بما يعزز من التنمية المستدامة دولياً، واستعرض الجانبان مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" اللتين ستسهمان في حماية كوكب الأرض وتحقيق المستهدفات الدولية في هذا الشأن.