الإسماعيلية تواصل رفع تراكمات مياه الأمطار

شهدت محافظة الإسماعيلية، ظهر اليوم السبت، سقوط أمطار متوسطة ومنخفضة في بعض مناطق مدينة الإسماعيلية، مع انخفاض درجات الحرارة.

فيما واصلت الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مضيفا على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، مع توفير كل الإمكانيات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.

حيث قام مركز ومدينة الإسماعيلية بشفط مياه الأمطار بأبوعطوة، وأسفل الكوبري العلوي.

وقام حي ثالث بشفط المياه من الشارع التجاري والخامسة وطريق الكاكولا.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، ومن منطقة ميدان عرابى ومدخل المدينة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين بشفط مياه الأمطار، بشارع المعاهدة.

في سياق متصل قام مركز ومدينة فايد بسحب تجمعات المياه بقرية سرابيوم.

كما قامت الوحدة المحلية للقنطرة غرب بإزاحة تجمعات المياه من شارع التحرير والمعاهدة والسويس.

واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق في عملية شفط الأمطار بالتنسيق مع الدفاع المدني وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بشارع الجيش والتحرير.

كما كانت هناك تجمعات مياه خفيفة بمركز ومدينة أبوصوير أمام بوابة المطار الرئيسي وطريق المعاهدة أمام مسجد الحاج حسين وأمام مركز شرطة أبوصوير - أبوراجح، وتم إزالتها.

وكان قد تمركزت سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، في وقت مبكر استعدادا لمواجهة تقلبات الطقس السيئ بناء على تحذيرات الأرصاد الجوية، وأهمية تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية للشبكة الوطنية للموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتنسيق والربط مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، لمجابهة أي موجة طقس تضرب المحافظة، وتلقي البلاغات على مدار الساعة.