السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«كله تمام».. «القابضة للمياه» تتابع التخلص من مياه الأمطار في 6 محافظات

المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، جهود الشركات التابعة فى التعامل وسحب تجمعات مياه الأمطار، التي شهدتها عدد من المحافظات منذ صباح اليوم في القاهرة والجيزة والبحيرة والفيوم وبنى سويف ومحافظات القناة.

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وأثنى رئيس الشركة القابضة على جهود العاملين بالشركات التابعة في رفع تجمعات المياه أولا بأول، والانتشار وفقا لخطط التمركزات منذ أمس، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعداد لحين انتهاء موجة التقلبات الجوية.

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وقال رسلان إن محافظتى القاهرة والجيزة شهدتا سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحيانا على أغلب الأنحاء، ونجحت شركتى الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع أي تجمعات فى حينه.

وكان المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، قد تابع أعمال سحب المياه أثناء مروره على عدد من المحاور الرئيسية طريق الاوتوستراد وكورنيش النيل، مشيرا أن معظم أنحاء القاهرة شهدت سقوط أمطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى الواحدة ظهرا، على مناطق الاوتوستراد، رمسيس، التحرير، صلاح سالم، مصر الجديدة، مدينة نصر، المقطم، المعادى، حلوان، وتم التعامل الفورى مع التجمعات دون حدوث كثافات مرورية.

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وتابع أن الشركة استعدت منذ أمس وفق خطة الانتشار وتمركز أكثر من ١٢٥ معدة بالمحاور الرئيسية ومطالعة الكبارى والأنفاق.

كما أعلنت شركة الجيزة عن نشر معداتها في الساعة الثالثة منذ عصر أمس مع التركيز على جنوب الجيزة، وقال المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إنه تم الدفع بعدد 100 معدة؛ استعدادا للأمطار المتوقعة فى نطاق محافظة الجيزة.

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وذكر أنه تم سحب المياه بكافة المناطق على كورنيش النيل، وطريق الفيوم وأطفيح وشارع السودان والهرم وفيصل وطريق الإسكندرية الصحراوى، ومحور أحمد عرابى وأغلب أنحاء المحافظة.

وقالت المهندسة دينا عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، إنه جاري التعامل حاليا مع تجمعات الأمطار بمركز سمسطا، والذي شهد سقوط كميات كبيرة، كما تم الانتهاء من شفط مياه الأمطار فى جميع مراكز المحافظة.

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وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه تم الدفع بعدد ٤٦ سيارة ومعدة استعدادا للأمطار، وهى (20 سيارة فنطاس كسح  حمولة 8 أطنان، 5 سيارات نافوري ضغط عالي، و٧ سيارات نافوري مدمج، و4 سيارات نافوري نقالي، و5 سيارات فاكيوم، وسيارتين كباش، وسيارة مجهزة للتعامل مع السيول، و2 بدالة كسح).

وقال المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه جارى أعمال شفط المياه بجميع أفرع الشركة، حيث شهدت المحافظة منذ صباح اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق المختلفة، مضيفا أن جميع أفرع الشركة تقوم بعمليات سحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ.

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف جهود الشركات سحب تجمعات مياه الأمطار القاهرة والجيزة والبحيرة والفيوم وبنى سويف ومحافظات القناة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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