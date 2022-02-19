القصير يستعرض الفرص والتحديات بالزراعة المصرية في «إكسبو دبي»

توجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى دبي للمشاركة في معرض إكسبو الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دورته الحالية.

ويلقى القصير محاضرة غدا الأحد في جناح مصر بالمعرض يتناول فيها الفرص والتحديات في قطاع الزراعة، ويستعرض جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، كما يستعرض النهضة الزراعية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان قد أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تشارك في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «مبادرة حياة كريمة» الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه، وهو من المشروعات الهامة والذي أشادت به المنظمات الدولية نظرا للبعد الاجتماعي للمشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والممثلة فى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف المصرى والمناطق العشوائية في الحضر.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وأضاف القصير بأن الوزارة سوف تقدم كافة الخدمات للمزارعين بهذه المبادرة وذلك من خلال إنشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم كافة الخدمات الزراعية وفقاً لاحتياجات القرى المستهدفة وحدات بيطرية – جمعيات زراعية – مراكز ارشاد زراعى – مراكز تجميع الألبان، مشيرا إلى أنه خلال المرحلة الأولى من المبادرة سوف يتم إنشاء 320 جمعية زراعية، 305 مراكز إرشاد زراعي 316 وحدة بيطرية 46 مركز تجميع ألبان بإجمالي تكلفة حوالي 2 مليار جنيه (إنشاء وتجهيز) في 20 محافظة، حيث تم الانتهاء من الإنشاءات المدنية في كثير من مراكز الخدمات الزراعية وجاري تجهيزها.

