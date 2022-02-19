السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق وحدة سكنية بحى الضواحى

حريق
حريق

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، في السيطرة على حريق نشب داخل وحدة سكنية في مساكن السيدة خديجة بحي الضواحي.

وتلقت الحماية المدنية إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل وحدة سكنية في مساكن السيدة خديجة بحي الضواحي، فتوجه رجال الإطفاء، برئاسة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده بواسطة 3 سيارات إطفاء قبل انتقاله إلى مناطق مجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر التلفيات المادية، والوقوف على ملابسات الحادث.

الحماية المدنية محافظة بورسعيد السيطرة علي حريق مساكن السيدة خديجة بحي الضواحي

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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