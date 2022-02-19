15 مصابًا في انقلاب ميكروباص على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي

أصيب 15 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص اليوم السبت، على طريق "الإسماعيلية - السويس" الصحراوي بمنطقة فنارة قرب مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، حيث تتراوح الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح بالجسم.

وأسفرت الحادثة عن إصابة كل من: وليد درويش سعيد 37 عامًا مقيم بمدينة أبوصوير، غريب حسين زيدان 51 عامًا مقيم بمحافظة القاهرة، عادل عبد القادر عبد الظاهر 35 عامًا مقيم بشبرا الخيمة، فوزية أنور حنفي 65 عامًا، مقيمة بمحافظة السويس، محمد أحمد عبد العال 21 عامًا، مقيم بمدينة القنطرة غرب سناء إبراهيم أحمد 36 عامًا مقيمة بمحافظة الشرقية، امال علي 35 عامًا، مقيمة بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت الحادثة عن إصابة، ربيع عبد الصبور عبد اللطيف 50 عامًا، مقيمة بالقنطرة غرب، محمد سعد أحمد 22 عامًا مقيم بمدينة دمياط، أحمد محمد حسن 49 عامًا مقيم بالإسماعيلية، محمد عبد المالك عبد الرسول 66 عامًا مقيم بمحافظة السويس، نور السيد أحمد 11 عامًا مقيمة بمحافظة السويس، فاطمة السيد أحمد 9 سنوات مقيمة بمحافظة السويس، وليد شعبان محمد 33 عامًا مقيم بمحافظة السويس، أحمد السيد محمد 21 عامًا مقيم بمحافظة الشرقية.

ودفع الدكتور حسن درويش رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، بـ 10 سيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.

وتلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة بلاغًا، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بمنطقة فنارة قرب مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من قسم فايد إلى مكان الحادثة؛ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادثة.