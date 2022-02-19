الدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة الأعطال والحوادث (صور)

دفعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مدير الإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية، بالتواجد المروري الفعَّال والجدي على الطرق السريعة في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من أحوال الطقس غير المستقر وأمطار على الطرق السريعة والساحلية، وذلك تحت إشراف اللواء خالد عزب، مساعد الوزير لقطاع المرور الحماية المدنية.

كما تم الدفع بالدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولًا بأول عن حالة الطرق.

ويتم الاتصال برقم الإغاثة (01221110000)، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.