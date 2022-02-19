حيل يومية تجعل روتينك أسهل

التنظيف في المنزل من أكثر الأعمال الشاقة ويمكن القيام بالأعمال المنزلية لعدة ساعات ، ولكن يمكنك بطريقة سحرية تقصير من خلال اتباع بعض الحيل الذكية التي تغنيك عن الوقت.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع " brightside "حيل منزلية يجب أن تجعل روتينك أسهل

اقطع كعب الخبز أولاً

قد يؤدي قطع القشرة العلوية أولاً إلى إتلاف رغيف الخبز بالكامل (خاصةً عندما يكون طازجًا) وبدلًا من ذلك ، جرب تقطيع الخبز بدءًا من القشرة السفلية للحفاظ على شكل الخبز فقط اقلبها.

قياس حصص الطعام بيدك

إذا لم يكن لديك ميزان في متناول اليد، فلا داعي للقلق ، يمكنك فعل ذلك بيديك،ملعقتان صغيرتان تساويان كوبًا واحدًا ، ومعرفة إصبع واحدة تساوي ملعقة صغيرة ، وملعقة واحدة من طرف إبهامك إلى قاعدته أول مفصل لطرف إصبع الخنصر هو " قرصة ".

استخدم دلاء عند مسح الأرضية

إذا كنت ترغب في تسريع عملية ليست ممتعة بالفعل املأ الأول بالماء النظيف واترك الثاني فارغً صفي الماء المتسخ في الدلو الثاني ، وسيبقى الماء في الدلو الأول نظيفًا بهذه الطريقة ، لن تضطر إلى الركض جيئة وذهابا لتغيير الماء ، بالإضافة إلى أنك لن تنشر الأوساخ حولك.

استخدم الخل الأبيض للتخلص من البقع على الكوب

املأ الكوب الخاص بك بالخل والماء بنسب متساوية اتركه ينقع لبضع دقائق ، ثم افرك الكوب جيدًا واشطف كل شيء بالماء الساخن يمكنك أيضًا إضافة بعض الملح للحصول على نتائج أفضل.

رش مزيل الرائحة على المصابيح الكهربائية

إذا كنت تريد أن تتمتع غرفتك برائحة لطيفة طوال اليوم ، فحاول وضع بعض مزيل الرائحة على لمبة إضاءة باردة في وقت لاحق ، عندما تضيء المصابيح ، تسخن اللمبة وتنشر الرائحة في جميع أنحاء الغرفة.

استخدم الزيوت لإزالة بقايا الملصقات

يمكن إزالتها بسهولة بالزيوت ، ويُعتقد أن زيت جوز الهند مفيد لمثل هذه الأشياء، و قبل أن تقشر البرطمان جيدًا ، اتركه ينقع لبضع دقائق في ماء ساخن ، ثم افركه في بعض الزيت على الملصق واتركه لمدة 10 دقائق بعد ذلك ، افركي الزيت مع الصمغ.

استخدام القش البلاستيكي لجعل الزهور تقف بشكل مستقيم

سوف تذبل الأزهار حتمًا بعد بضعة أيام لمنع ذلك ، استخدم القش البلاستيكي ضعها حول السيقان أو حتى اربط الزهور بالمصاصة بعناية بهذه الطريقة ، لا يزال بإمكانهم الوصول إلى الماء والبقاء في وضع مستقيم.

أضيفي القرفة للتخلص من الرائحة في المكنسة الكهربائية.

إذا كانت الرائحة كريهة بعد تنظيف غرفتك ، فقد يكمن السبب في المكنسة الكهربائية الخاصة بك، و للقضاء على الرائحة الكريهة ، ضعي نصف ملعقة كبيرة من القرفة في كيس الغبار بعد ذلك ، قم بتشغيل المكنسة الكهربائية لن تمتلئ غرفتك برائحة لطيفة فحسب ، بل ستتم حمايتها أيضًا من البكتيريا الضارة.

أزل المصباح الكهربائي المكسور بالبطاطس.

لحماية يديك أثناء إخراج المصباح الكهربائي المكسور ، استخدم حبة بطاطس من نفس حجم المصباح تأكد من فصل المصباح. نقطع البطاطس إلى نصفين ، ثم جففها ، وادفع البطاطس في المصباح الكهربائي المكسور الآن قم بلف البطاطس وأخرج البصلة المكسورة.

إزالة بقع الزيت مع بودرة الأطفال.

تخلصي من الزيت الزائد وضعي على الفور القليل من بودرة الأطفال على البقع اتركيه لمدة 30 دقيقة وافركي المسحوق بأصابعك أو بملعقة.