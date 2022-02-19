سيارة ربع نقل تدهس طفلًا بالصف.. والأمن يتحفظ على السائق

لقي طفل مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة ربع نقل بقرية الشوبك الشرقي بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بقرية الشوبك الشرقي بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل بجسد طفل تسبب في مصرعه وجري نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.