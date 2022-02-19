السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كليات جامعة القاهرة تستقبل الطلاب بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تستقبل كليات ومعاهد جامعة القاهرة، اليوم، الطلاب بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي، والانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2021، حيث وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بانتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته بين منسوبي الجامعة.

وقال الدكتور الخشت، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة التي جرت خلال فترة الإجازة، ومراجعة قواعد السلامة والحماية المدنية، وتعقيم المدن الجامعية، ووضع الجداول الدراسية، وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول ببعض الكليات وظهور نتائج الكليات الأخرى تباعًا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتأمين الحرم الجامعي فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وتركيب مطبات صناعية، وصيانة منظومة الكاميرات للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط، ومراجعة العيادات الطبية المتواجدة بعدد من الكليات وتوفير طبيب وتمريض بكل عيادة، مشددا على ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين المعتمدة في الجامعة لضمان سير وانتظام العملية التعليمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على عمداء الكليات والمعاهد بأهمية إعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة ستواصل موسمها الثقافي والفني خلال الفصل الدراسي الثاني بمجموعة من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية، بالإضافة إلى إقامة ندوات وورش عمل ومسابقات بحثية على مستوى الطلاب والأساتذة حول قضايا تغيرات المناخ وقضايا الإبداع في مختلف المجالات لاسيما تأسيس خطاب ديني جديد وتطوير الوعي، والتي يشارك فيها نخبة من العلماء والمفكرين وكبار الكتاب والأساتذة.

جامعة القاهرة العام الدراسي اجراءات الحماية المدنية صيانة مستوى ضباط تعليم الدكتور محمد عثمان الخشت المشروعات البحثية العملية التعليمية أجازة منتصف العام محمد عثمان محمد عثمان الخشت

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