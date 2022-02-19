تجديد حبس المتهمين بقتل مواطنًا وادعاء انتحاره في إمبابة

جدد قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة، حبس مواطن وشقيقه ونجله الثاني، وذلك بسبب قتلهم لنجل الأول 15 يومًا على ذمة التحقيقات بسبب الخلافات المادية التي وقعت بينهم، وادعوا في تحقيقات النيابة انتحار المجني عليه لمروره بأزمة نفسية.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما انتقل فريق من نيابة شمال الجيزة إلى مسرح جريمة مقتل شاب على يد والده وعمه وشقيقه، بسبب سرقته مبلغًا ماليًا من المتهم الأول، للمعاينة وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم، والد المجني عليه استعان بشقيقه وأحد أبنائه، للتخلص من المجني عليه بسبب خلافات مادية، وسرقته مبلغًا من المال، موضحة أن المتهمين ادعَّوا انتحار المجني عليه لمعاناته من أزمة نفسية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المنيرة بلاغًا، بانتحار شاب داخل شقته، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب بها إصابات.

وتوصلت التحريات، إلى أن والد وشقيق المجني عليه، وعمّ الأخير، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدوا على المجني عليه بالضرب حتى فارق الحياة، بسبب سرقته مبلغًا ماليًا، وبمواجهة المتهمين؛ اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وحرر المحضر اللازم بها، وتولت النيابة التحقيقات.