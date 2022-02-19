تزامنا مع هطولها بكثافة.. تعرف على أدعية المطر والرعد والبرق

شهدت محافظات مصر على مدار الساعات الماضية هطول أمطار كثيفة صاحبها رعد وبرق ورياح شديدة على مختلف المحافظات، في ظل تحذيرات الأرصاد الجوية من شدة المطر وانخفاض شديد في درجات الحرارة تشهده مصر هذه الأيام والذي يستمر لأيام، حيث إن هذا الشهر "أمشير" عُرف عنه منذ القِدم أن أيامه تحتوي على طقس سيئ، وفي ظل سقوط الأمطار الغزيرة تنشر "الدستور" دعاء المطر والرعد والبرق، والتي ذكرتها الإفتاء في وقتٍ سابق.

" دعاء المطر"

دعاء المطر من الأشياء المستحبة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء عن السيدة عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر يقول "اللهم صيبًا نافعًا"، ومن الأدعية المحببة أيضًا:

"اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

"اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

ومن سنن النبي عند نزول المطر:

عند أول نزول المطر:

من المستحب عند نزول المطر أن نقول: "اللهم صيـبًا نافعًا"، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: "اللهم صيـبًا نافعًا" رواه البخاري.

حديث عائشة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رأى المطر «رحمة» رواه مسلم.

خلال نزول المطر:

يرى المشايخ أنه من الأفضل أن تدعو الله تعالى وتسأله من خيري الدنيا والآخرة فإن ذلك موضع إجابة لأنه يوافق نزول رحمة من رحمات الله عز وجل، ففي الحديث "ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر" رواه الحاكم وحسنه الألباني.

إذا كثر المطر وخيف ضرره:

يسن أن نقول: "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال، والآجام والظراب، والأودية ومنابت الشجر" رواه البخاري.

دعاء وقت سماع صوت الرعد:

يسن أن نقول عند سماع صوت الرعد ما كان ابن الزبير رضي الله عنه يقول إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته" رواه مالك والبخاري في الأدب

بعد نزول المطر:

أن نقول: "مطرنا بفضل الله ورحمته» كما في الحديث الطويل وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "هل تدرون ماذا قال ربُّكم؟ … فأما مَن قال: مُطِرْنا بفضلِ اللهِ ورحمتِه، فذلك مؤمنٌ بي وكافرٌ بالكوكبِ".

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن طقس اليوم السبت يشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي يتخللها خلايا الرعدية على شمال الصعيد أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، مشيرة إلى أن طقس اليوم يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة من منطقة لأخرى، حيث تتقدم السحب الممطرة الى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة.

وأضافت الهيئة عبر بيانٍ لها، أن طقس الثلاثة أيام المقبلة سيشهد شبورة مائية تبدأ في الساعات الأولى من اليوم وتستمر حتى الثامنة صباحا وذلك على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تسقط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، مشيرة إلى نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.