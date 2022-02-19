تجديد حبس 7 تجار مخدرات ضبطوا في حملة أمنية بالقليوبية

جدد قاضي المعارضات بالقليوبية، حبس 7 تجار مخدرات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيالهم.

وكان اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 7 عاطلين، ب قها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، وبحوزتهم سلاحين ناريين فرد خرطوش، و250 جرام من مخدر الحشيش، و40 جرام من مخدر البودر، و225 جرام من مخدر الهيروين، و130 جرام استروكس، و60 قرصا مخدرا.