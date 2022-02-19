السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

زيارة من بطريركية الإسكندرية للروم إلى البطريرك الأنطاكي يوحنا العاشر يازجي

يازجي
يازجي

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق يوحنا العاشر كل من متروبوليت الكاميرون غريغوريوس ومتروبوليت زامبيا يوانيس، ممثلي بابا وبطريرك الإسكندرية ثيودور الثاني، في المقر البطريركي بالبلمند.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أبلغ المطارنان البطريرك بالتطورات التي مرت بها هذه البطريركية (بطريركية الإسكندرية) بعد أن اختلقت كنيسة موسكو إكسرخسية إفريقيا الجديدة. 

خلال الاجتماع، تمت مناقشة لقاء بطاركة الكنائس الأربع القديمة، والذي اقترحته بطريركية القسطنطينية أن يقام قبل وقت قصير من أسبوع الآلام.

وكرر غبطته لوفد الإسكندرية ما قاله لمبعوث البطريرك المسكوني مطران خلقيدونية عمانوئيل، أن مجمع أنطاكية المقدس سيجتمع قريبًا لمناقشة التطورات في الكنيسة الأرثوذكسية واتخاذ موقف مناسب بشأنها.

وعلى صعيد مختلف استقبل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك السريان الارثوذكس سعادة الدكتور تميم ملكو، القائم بأعمال السفارة السورية في السويد، وذلك في مقرّ البطريركية في باب توما بدمشق.

حضر اللقاء صاحب النيافة المطران مار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.

خلال اللقاء، تحدث قداسته وسعادته عن شؤون السوريين في المهجر والصعوبات التي يواجهونها.

ومن جهة اخرى، كلّف البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي المطران حنّا علوان ليترأّس الجلسة الأولى للتّحقيق الإضافيّ في دعوى تطويب وتقديس خادم الله الأب أنطونيوس طربيه، والتي يتمّ خلالها حلف اليمين لأعضاء لجنة التّحقيق، وتكون علنيّة، وذلك يوم الثّلاثاء 22  فبراير المقبل، عند الرّابعة عصرًا في الصّرح البطريركيّ- بكركي، بحضور الرّهبان المريميّين.
وللمناسبة، سألت الرّهبانيّة أن ينعم الله عليها بإعلان الأب أنطونيوس طربيه قدّيسًا على مذابح الكنيسة الجامعة، لمجد إسمه وخلاص النّفوس.

يازجي البطريرك يازجي البطريرك يوحنا العاشر يازجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

مصر تستلم مليونى جرعة من لقاح «فايزر» غدًا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 19-2-2022

ضبط المتهمين فى فيديو التنمر على عامل قمامة مسن فى الغريبة

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

مصرع 3 عمال وإصابة 6 فى انهيار مدخنة مصنع طوب بالدقهلية

«حق الكد والسعاية».. كل ما تريد معرفته عن فتوى شيخ الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان