زيارة من بطريركية الإسكندرية للروم إلى البطريرك الأنطاكي يوحنا العاشر يازجي

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق يوحنا العاشر كل من متروبوليت الكاميرون غريغوريوس ومتروبوليت زامبيا يوانيس، ممثلي بابا وبطريرك الإسكندرية ثيودور الثاني، في المقر البطريركي بالبلمند.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أبلغ المطارنان البطريرك بالتطورات التي مرت بها هذه البطريركية (بطريركية الإسكندرية) بعد أن اختلقت كنيسة موسكو إكسرخسية إفريقيا الجديدة.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة لقاء بطاركة الكنائس الأربع القديمة، والذي اقترحته بطريركية القسطنطينية أن يقام قبل وقت قصير من أسبوع الآلام.

وكرر غبطته لوفد الإسكندرية ما قاله لمبعوث البطريرك المسكوني مطران خلقيدونية عمانوئيل، أن مجمع أنطاكية المقدس سيجتمع قريبًا لمناقشة التطورات في الكنيسة الأرثوذكسية واتخاذ موقف مناسب بشأنها.

وعلى صعيد مختلف استقبل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك السريان الارثوذكس سعادة الدكتور تميم ملكو، القائم بأعمال السفارة السورية في السويد، وذلك في مقرّ البطريركية في باب توما بدمشق.

حضر اللقاء صاحب النيافة المطران مار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.

خلال اللقاء، تحدث قداسته وسعادته عن شؤون السوريين في المهجر والصعوبات التي يواجهونها.

ومن جهة اخرى، كلّف البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي المطران حنّا علوان ليترأّس الجلسة الأولى للتّحقيق الإضافيّ في دعوى تطويب وتقديس خادم الله الأب أنطونيوس طربيه، والتي يتمّ خلالها حلف اليمين لأعضاء لجنة التّحقيق، وتكون علنيّة، وذلك يوم الثّلاثاء 22 فبراير المقبل، عند الرّابعة عصرًا في الصّرح البطريركيّ- بكركي، بحضور الرّهبان المريميّين.

وللمناسبة، سألت الرّهبانيّة أن ينعم الله عليها بإعلان الأب أنطونيوس طربيه قدّيسًا على مذابح الكنيسة الجامعة، لمجد إسمه وخلاص النّفوس.