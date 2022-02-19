فرنسا تسجل 86 ألفا و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و305 وفيات

سجلت فرنسا 86 ألفا و132 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 305 وفيات جديدة جراء الوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 22 مليونا و310 آلاف و14 إصابة، والوفيات إلى 137 ألف و448 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 141 مليونا و369 ألفا و769 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

وتلقى 52 مليونا و120 ألفا و55 من السكان تطعيما كاملا حتى الآن، بواقع 77.72%.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

و أفادت هيئة الصحة العامة الفرنسية بأن جائحة كورونا بدأت تنحسر في فرنسا، لكنها لم تختف بعد، داعية إلى عدم تخفيف الإجراءات الاحترازية، على الرغم من تباطؤ وتيرة تفشي الوباء وتراجع معدل الإصابة بنسبة 8%.

و ذكرت الهيئة - في بيان صحفي - أن مؤشر متابعة انتشار الوباء يشير إلى ارتفاع في الإصابات لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا؛ في غالبية المناطق.

و أضافت أن عدد حالات الاستشفاء الجديدة انخفض بشكل طفيف (7%) بينما استقر عدد الحالات التي تم إدخالها أقسام الرعاية الحرجة عند (3%)، موضحة أن هذا التحسن في المؤشرات يبعث على الاعتقاد بأن ذروة الموجة الخامسة قد مرت.

و شددت الهيئة على أن هناك مؤشرات مشجعة، لكن هناك حاجة لتوخي الحذر الشديد، في إشارة إلى ظهور سلالة فرعية من "أوميكرون"، و التي أطلق عليها اسم "BA.2".