تعليم مطروح: 820 مدرسة جاهزة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.. غدًا

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن جميع المدارس في مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة والبالغ عددها ٨٢٠ مدرسة، أنهت استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني صباح الأحد.

وشدد وكيل تعليم مطروح على تحقيق الجاهزية الكاملة لبداية الفصل الدراسي الثاني مع توافر جميع الأجواء التربوية المناسبة للطلاب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ مطروح اللواء خالد شعيب.

وعقد وكيل تعليم مطروح، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات النهائية ومدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" المستجد في جميع المؤسسات التعليمية حرصًا على سلامة وصحة الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في العملية التعليمية.

وأكد أن تعليم مطروح أعدت خطة متكاملة لتطوير العملية التعليمية في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر "٢٠٣٠" مع ضرورة ربط ميزانية برامج الأنشطة بالاستراتيجية؛ حيث شهدت إجازة منتصف العام الدراسي تفعيلًا متميزًا غير مسبوقًا لكافة الأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية مشيرًا إلى أن ذلك يأتي لتحقيق أقصى استثمار ممكن لطاقات الطلاب.

وأضاف أن الخطة الجديدة تتضمن تأهيل ورفع كفاءة المعلمين والعاملين مهنيًا وصيانة المدارس وتوفير الكتب المدرسية والوسائل التعليمية، والمتابعة ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة وتفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مجالس الأمناء الذي يعد أحد الركائز الأساسية في دعم العملية التعليمية وكذلك رعاية وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين في شتى المجالات بالتعاون مع الشركاء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني.

ولفت إلى أنه سيتابع انتظام العملية التعليمية بكافة أرجاء مطروح في جولات ميدانية مفاجئة لتدعيم الإيجابيات ومعالجة السلبيات حال وجودها في إطار تربوي متكامل ونسق تعليمي منظم.