سقوط أمطار متوسطة على العلمين وطقس مستقر بمدينة مرسى مطروح

شهدت مدينة العلمين، اليوم السبت، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة أغرقت الشوارع والميادين وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات بالإضافة إلى عمل غرفة العمليات المنعقدة على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين.

وتشهد مدينة مرسي مطروح اليوم السبت استقرار الأحوال الجوية وسطوع الشمس واستمرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تقلبات جوية طبقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الطقس.

سقوط أمطار

ورصدت “الدستور” سقوط الأمطار التي شهدتها مدينة العلمين واستقرار الأحوال الجوية بمدينة مرسي مطروح.

وكانت قد شهدت مدينة مرسي مطروح، في 29 يناير 2022، سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لرياح وانخفاض في درجات الحرارة، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود مراكز المدن في رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة والأحياء والعزب لتيسير الحركة المرورية وحركة المواطنين.

سقوط أمطار

سقوط أمطار

سقوط أمطار

سقوط أمطار