طوارئ بغرف عمليات المرور لمواجهة الطقس السيئ

أعلنت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ فى غرف عملياتها مع تنشيط أدوات الإغاثة تحسبًا لسقوط أمطار ورياح وأتربة تهب على مصر هذه الأيام.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تجرى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.