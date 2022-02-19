السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طوارئ بغرف عمليات المرور لمواجهة الطقس السيئ

طقس
طقس

أعلنت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ فى غرف عملياتها مع تنشيط أدوات الإغاثة تحسبًا لسقوط أمطار ورياح وأتربة تهب على مصر هذه الأيام.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تجرى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

الإدارة العامة للمرور كثافات مرورية خدمات المرور الإغاثة المرورية حالة الطوارئ حركة السيارات الخدمات المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

مصورة فيديو عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل تعرضها للتهديد

نشاط الرئيس السيسي في ختام قمة «بروكسل» يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

الهند وألمانيا تبحثان القضايا المتعلقة بأفغانستان والأزمة الأوكرانية

«اضرب كمان خلينى اتوب».. أشهر الإفيهات للفنان محمد شرف في عيد ميلاده

اليوم.. بدء تلقي الطعون والتظلمات في انتخابات رئاسة حزب الوفد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان