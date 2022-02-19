السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوستن: حشد بوتين قواته على الحدود الأوكرانية هو ما تقتضيه عملية غزو ناجحة

أوستن
أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن ما يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حشد قواته على الحدود الأوكرانية، هو ما تقتضيه عملية غزو ناجحة.
وأضاف أوستن- في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية: أنه لو كانت هناك إمكانية سحب القوات الروسية لما كانت هناك استعدادات طبية ولوجيستية مرافقة لتلك القوات، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي لا يقوم بخدعة من خلال هذا الحشد.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن روسيا قامت بإعداد مخيمات طبية ونشرت أطقم تمريض بما لا يعطي انطباعا أنه سيتم سحب القوات من الحدود الأوكرانية.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ذكر، في وقت سابق الجمعة، أنه على قناعة بأن الرئيس الروسي اتخذ قراره بغزو أوكرانيا، لكن بايدن لفت إلى أن بلاده ما زالت مستعدة لحل دبلوماسي فيما لو اختارت روسيا مسارا بديلا.
من جانبه، كان مايكل كاربنتر المبعوث الأمريكي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد أفاد بأن المنظمة وجدت أدلة على أن هناك ما يقرب من 190 ألف جندي روسي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهو ما يمثل زيادة ضخمة عن حجم القوات في 30 يناير الماضي.

واشنطن الحدود الأوكرانية أوستن بوتين الولايات المتحدة

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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