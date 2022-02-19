ألمانيا: الحلفاء الغربيون مستعدون لإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا مع روسيا

أعلنت الحكومة الألمانية في أعقاب اتصال المستشار أولاف شولتز مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من الزعماء الغربيين، أنهم اتفقوا جميعهم على "إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا" مع روسيا.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين هيبيشترايت إلى أن "الزعماء أجمعوا على أن خطر الهجوم الروسي على أوكرانيا واقعي. وكان هناك توافق بشأن ضرورة امتناع روسيا عن الاستفزازات والمزيد من التصعيد، واتخاذها موقفا جديا بشأن مقترحات الولايات المتحدة والحلفاء بشأن المفاوضات".

وتابع المتحدث أن المشاركين في المكالمة يعتقدون أن "المهمة الأساسية الآن هي إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا"، وأنه يجب النظر إلى الرد الروسي على الرسالة الأمريكية بشأن الأمن في أوروبا من هذه الناحية بالذات.

وأكدت ألمانيا على ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك بشأن التسوية في أوكرانيا بدعم من ألمانيا وفرنسا، وفي إطار رباعية نورماندي.

وأشار المتحدث إلى أن الدول الغربية أكدت "تضامنها مع أوكرانيا ودعمها لها، وأكدت الاستعداد لاتخاذ القرار بشأن الإجراءات القصوى في حال مواصلة العدوان الروسي ضد أوكرانيا".

يذكر أن روسيا أكدت مرارا أنها لا تخطط لأي "هجوم" على أوكرانيا ورفضت الاتهامات الغربية بهذا الشأن.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، عن أن ألمانيا تنتظر استلام 1.4 مليون جرعة من لقاح "نوفافاكس نوفاكسوفيد" يوم الإثنين المقبل.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن لوترباخ قوله، خلال مؤتمر صحفي: "نتوقع أن نستلم الدفعة من اللقاحات في الأسبوع المقبل".

وكان معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية بألمانيا، قد سجل أمس، 235 ألفًا و626 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى البلاد، إلى جانب تسجيل 261 حالة وفاة.

وأضاف المعهد الألماني أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات يرتفع إجمالي الإصابات إلى 13 مليونًا و35 ألفًا و941 حالة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 120 ألفًا و728 حالة وفاة مسجلة منذ بدء الوباء.

وقامت ألمانيا بإعطاء 168 مليونًا و770 ألفًا و689 جرعة من مختلف اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.