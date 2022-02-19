السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هونج كونج تدرس جعل اختبار كورونا إلزاميا لكافة سكانها

هونج كونج تدرس جعل اختبار كورونا إلزاميا لكافة سكانها

اختبار كورونا
اختبار كورونا

قالت كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونجج، إن المدينة تخطط لجعل اختبار كورونا إلزاميًا لكافة سكانها، البالغ عددهم 7.4 مليون نسمة.‏

وأوضحت "لام"، في مؤتمر صحفي، أن ذلك سيتحقق باستخدام تكتيك على نطاق واسع للحد من الفيروس في البر الرئيسي للصين، حيث يكافح المركز المالي لاحتواء تفشي المرض المتصاعد، وفقًا لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية.

وقالت: "قد لا يلزم تطبيق الاختبارات الإلزامية مع إغلاق المدينة بالكامل جنبًا إلى جنب، فهذا يعتمد على الوضع الفعلي، وفي حالتنا بعد فحص الوضع الفريد في هونج كونج، فمن المحتمل أن نتجه فقط نحو تطبيق الاختبار الشامل للجميع".

وتأتي تحركات لام، في الوقت الذي تطغى فيه الحالات المتزايدة على النظام الصحي في المدينة، مع تسجيل أكثر من 6000 حالة يوم الخميس، وهو أسوأ ما شهدته هونغ كونغ.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينج، قد أصدر مؤخرا تعليمات لقادة هونج كونج بجعل مكافحة وباء كورونا على رأس أولوياتهم، واتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لاحتواء انتشار الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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