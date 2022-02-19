السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: موجة الطقس السيئ تسببت في انقطاع الكهرباء عن 200 ألف منزل

بريطانيا: موجة الطقس السيئ تسببت في انقطاع الكهرباء عن 200 ألف منزل

انقطاع الكهرباء بريطانيا
انقطاع الكهرباء بريطانيا

 أكد وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس، أن موجة الطقس السيئ والعاصفة "يونس" تسببا في انقطاع الكهرباء عن حوالي 200 ألف منزل جنوب شرقي إنجلترا.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن وزير البيئة البريطاني أدلى بهذا التصريح في الوقت الذي لا تزال فيه العاصفة "يونس" تضرب أجزاء من جنوب شرقي إنجلترا.

وأضاف الوزير البريطاني أنه رغم ذلك الانقطاع، فقد عادت الكهرباء إلى 250 ألف منزل آخر.

يُشار إلى أن موجة الطقس السيئ تضرب عددًا من الدول الأوروبية من بينها بريطانيا وهولندا، حيث تسببت في مقتل 3 أشخاص في الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، عن تقديم تطعيم كورونا لما يقرب من ستة ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا في المملكة المتحدة.

و أكد "جاويد"، في تصريحات أوردتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين نصحت بتوسيع نطاق إطلاق اللقاح ليشمل الأطفال من أجل مكافحة الفيروس.

وذكرت الصحيفة، أنه سيتم تقديم جرعتين من لقاح "بيونتيك/ فايزر" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عامًا، مع فترة لا تقل عن 12 أسبوعًا بين الجرعتين.

و قال "جاويد": "الأطفال الذين لا يعانون من ظروف صحية أساسية معرضون لخطر منخفض للإصابة بأمراض خطيرة من كوفيد-19 وتبقى الأولوية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لتقديم اللقاحات للبالغين والشباب المعرضين للخطر، بالإضافة إلى اللحاق بالتطعيمات الأخرى للأطفال.

و أضاف الوزير البريطاني "ستستعد هيئة الصحة الوطنية لتمديد هذا العرض غير العاجل لجميع الأطفال خلال شهر أبريل حتى يتمكن الآباء، إذا أرادوا، من قبول العرض لزيادة الحماية ضد الموجات المستقبلية المحتملة لكوفيد-19 أثناء تعلمنا التعايش مع هذا الفيروس".

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