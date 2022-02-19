السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نشاط مكثف لرئيس الحكومة اللبنانية خلال زيارته لألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن

نشاط مكثف لميقاتى خلال زيارته لألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ للأمن

ميقاتي
ميقاتي

 شهدت زيارة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لألمانيا اليوم نشاطا مكثفا حيث شارك في افتتاح أعمال الدورة الثامنة والخمسين لـ"مؤتمر ميونيخ للأمن" بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بمشاركة دولية وعربية واسعة.


وقبيل افتتاح المؤتمر عقد الرئيس ميقاتي سلسلة لقاءات، في حضور سفير لبنان في المانيا مصطفى اديب، حيث التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وبحث معه الأوضاع اللبنانية وعمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، كما تابع الملفات التي تم بحثها خلال زيارة الأمين العام الى لبنان في شهر ديسمبر الماضي.


كما اجتمع ميقاتي مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية توبياس ليندر وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات اللبنانية- الألمانية وإمكانات التعاون الألماني في العديد من القطاعات الخدماتية.


كما اجتمع مع رئيسة جمهورية كوسوفو فيوزا عثماني. ووفق بيان مشترك فقد جرى الاتفاق خلال اللقاء على تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم تطلعات الشعبين للتعاون معا.

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نشاط مكثف لميقاتى خلال زيارته لألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ للأمن

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